Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado del trabajo coordinado y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ambas del Estado de Tabasco, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres mujeres por el delito de secuestro.

Los agentes de seguridad, al desarrollar líneas de investigación e inteligencia sobre la privación ilegal de la libertad de un hombre, ocurrida en febrero pasado, ubicaron en los municipios de Centro, Cárdenas y Cunduacán los domicilios de tres mujeres vinculadas con una célula delictiva dedicada al secuestro y extorsión.

Con esta información, los efectivos implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien emitió las órdenes para intervenir los domicilios.

Fue así que se desplegó un operativo simultáneo para ejecutar los cateos y cumplimentar las órdenes de aprehensión contra las mujeres. A las detenidas se les informaron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que atentan contra la paz y el Estado de derecho en el territorio mexicano.