Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con motivo de las celebraciones del mes patrio y en reconocimiento a las costumbres y tradiciones que enriquecen la identidad tamaulipeca, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Pymes, llevará a cabo un evento demostrativo de elaboración de artesanías.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, hace una cordial invitación a todo el personal y público en general para que asistan este lunes 8 de septiembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la planta baja de la Torre Bicentenario.

Durante este evento, artesanos de los municipios de Jaumave y San Carlos, estarán realizando una demostración de la elaboración de sus artesanías, destacadas por su alta calidad y riqueza cultural. El objetivo es fomentar el reconocimiento y la comercialización de estos productos a través de la Tienda de Productos Rurales.

Varela Flores informó que se estarán personalizando cinturones, gorras, fundas para navajas y celulares, carteras, llaveros, así como exhibiendo mandiles para parrilleros y chaparreras, todo ello con el objetivo de impulsar la comercialización de productos rurales.

Esta actividad forma parte del compromiso de la secretaría por impulsar el desarrollo económico de las comunidades rurales y preservar las tradiciones que nos dan identidad como tamaulipecos.