Por Julián Javier H.

Monterrey, Nuevo León.- Por su liderazgo empresarial humanista, Grupo FEMSA y el Tecnológico de Monterrey otorgaron el Premio Eugenio Garza Sada 2025 al tampiqueño Herman Harris Fleishman Cahn, conocido familiarmente como Henry Fleishman.

El empresario tampiqueño y el resto de los ganadores son “ejemplo, inspiración y motor de cambio”, y hacen que su liderazgo tenga un impacto colectivo, de acuerdo con José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de FEMSA.

En la ceremonia de premiación, Fernández Carbajal llamó a los ganadores a seguir trabajando por el país para superar la actual incertidumbre.

“Trabajemos juntos para que México salga adelante frente a la incertidumbre. Tenemos que fortalecer la economía de mercado, mejorar la educación, poner mayor atención a los jóvenes, acercarnos a mejorar nuestras comunidades, exigir mayor seguridad y reforzar nuestra democracia”, dijo Fernández Carbajal.

“A las y los ganadores de la edición 2025, gracias por recordarnos que el liderazgo se mide por el impacto colectivo que generamos, por ser ejemplo, inspiración y motor de cambio”.

Otorgado desde 1993, el Premio Eugenio Garza Sada reconoce proyectos que impulsan el desarrollo y económico de la población en tres categorías: Liderazgo empresarial humanista, Emprendimiento social e Innovación social estudiantil.

Herman Harris Fleishman Cahn, Henry Fleishman es presidente de GT Global, empresa de servicios logísticos basada en Tampico, Tamaulipas. Ha generado 58 mil empleos y, a través de Fundación Fleishman, ha apoyado causas educativas y sociales que han beneficiado a más de 7 millones de personas.

Por estos logros, obtuvo el galardón a la categoría Liderazgo empresarial humanista.

Los otros ganadores fueron el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA), en la categoría de Emprendimiento social, y la asociación Share+, en Innovación social estudiantil.

Los homenajeados recibieron la escultura “Luz Interior”, de la artista Yvonne Domenge, y se repartieron una bolsa de dos millones de pesos.