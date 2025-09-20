Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se llevó a cabo un despliegue conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de México, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; que dio como resultado la ejecución de una orden de cateo en el municipio de Acolman y la detención de cinco personas que formaban parte de una organización criminal vinculada con extorsión y otros delitos.

Derivado de labores de investigación se identificó la operación de una célula delictiva con base en la alcaldía Iztapalapa, dedicada a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. Como parte del seguimiento, se aplicaron técnicas de investigación que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Acolman, donde se resguardaban sus integrantes.

Se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, mediante las cuales se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

De esta manera, mediante un operativo coordinado entre las instituciones de seguridad, se ejecutó la orden de cateo en la colonia Las Brisas, donde fueron detenidas Erika “N” y Wendy “N”, señaladas como líderes de la célula criminal, así como dos hombres y otra mujer. En el inmueble se aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, equipo de cómputo, teléfonos celulares, cartuchos útiles, dinero en efectivo y dosis de droga.

A las cinco personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica. El inmueble fue asegurado y permanece bajo resguardo policial.

Con estas acciones, informa un comunicado de la SSPC comandada por Omar García Harfuch, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso por continuar trabajando en estrecha coordinación con autoridades locales, a fin de garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional y detener a generadores de violencia.