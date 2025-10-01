Por Agencias

Ciudad de México.- Los diputados de Morena que fueron asignados al grupo de amistad México-Israel desistieron de incorporarse, y además las protestas en contra de esa instancia impidieron su instalación y la visita de funcionarios de ese país a la Cámara de Diputados.

La diputada Petra Romero Gómez informó que tomó “la firme decisión de no aceptar dicha asignación y solicitar mi baja inmediata. La razón es sencilla y profundamente ética: jamás podría formar parte de un grupo que, en mi opinión, representa el respaldo a un Estado señalado internacionalmente por cometer violaciones graves a los derechos humanos en contra del pueblo palestino”.

Recordó que organismos como Amnistía Internacional han documentado las prácticas militares de Israel, “que constituyen crímenes de guerra y de apartheid contra Palestina”.

La legisladora realizó una declaración ante los medios durante la sesión ordinaria de este martes, y más tarde un grupo de diputados de Morena exclamaron en el salón de plenos: “¡viva Palestina libre!”

Romero Gómez dijo incluso que ella solicitó formar parte de grupos de amistad con naciones con los que, aseguró, comparte principios de soberanía y cooperación, Rusia y Bolivia, “países con los que México mantiene vínculos de respeto y colaboración”.

Refirió además que el grupo de amistad México-Israel no ha sido formalmente instalado en esta Legislatura debido a la falta de integrantes suficientes para cumplir el quórum, “lo cual refleja que muchas y muchos diputados no estamos dispuestos a legitimar políticas de agresión y exterminio”.

De hecho, el presidente del grupo de amistad y ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes (PRI) había citado para la instalación ayer lunes, pero finalmente ante las protestas decidió cancelar.

En tanto, Petra Romero reiteró su apoyo a la exigencia de una Palestina libre y expresó su “rechazo absoluto a cualquier iniciativa que pretenda normalizar el genocidio contra ese pueblo”.

Además, señaló que México siempre ha sido y debe continuar como un país que defiende la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. (Enrique Méndez y Fernando Camacho/La Jornada).