Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque hace dos semanas se manifestaron contra el modelo IMSS-Bienestar, trabajadores de la Sección 51 del SNTSA en Tamaulipas no se movilizarán este domingo durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a ciudad Victoria el próximo domingo.

“La verdad no”, respondió el dirigente sindical Adolfo Sierra Medina al ser consultado sobre una posible protesta para visibilizar la problemática y de alguna manera ejercer más presión.

Explicó que la movilización del 24 de agosto permitió abrir una mesa de trabajo con autoridades, donde ya se liberaron vacantes congeladas. “Lo más grueso ya salió adelante, Goyo”, dijo, asegurando que no hay pendientes que ameriten ser expuestos ante la mandataria.

El sindicato había exigido la destitución del coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez, por falta de capacidad resolutiva y afectaciones laborales.

Sin embargo hoy, el tono es distinto: “Ya estamos trabajando en ese tema… lo otro gradualmente se tiene que ir solventando”, textualizó el eterno secretario general del sindicato.

Por su parte, el representante del personal de Vectores en la Jurisdicción Sanitaria Uno de Victoria, Miguel Ángel Martínez, respondió que “al menos nosotros no nos manifestaremos ante la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Como se sabe, la principal demanda de los Vectores tiene que ver con la basificación largamente prometida; terminó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no se cumplió ese compromiso de basificar a todos los que están en condición de eventuales, es decir, bajo contrato.