Por Agencias

Ciudad de México.- Dirigentes del Partido Verde Ecologista de México señalaron que seguirán apoyando al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores verdes, dijo que desde su campaña han acompañado a la primera presidenta de México y seguirán caminando a su lado durante su gestión respaldando con firmeza su proyecto de nación para que siga dando resultados en beneficio de la población.

Por su lado, la dirigente del partido, Karen Castrejón, apuntó que su partido es y seguirá siendo un aliado de la mandataria.

«Nos unen los ideales, los compromisos y sobre todo, el amor por México», escribió en redes sociales.

Ello, luego de que sus correligionarios Arturo Escobar y Luis Armando Melgar se pronunciaron a favor de no ir en alianza con Morena en las elecciones de 2027. (La Jornada).