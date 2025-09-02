Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Padilla perdieron la vida este martes por la mañana tras realizar trabajos de mantenimiento en una alcantarilla y presuntamente inhalar gases peligrosos que les provocaron la muerte por intoxicación.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 46 de la Carretera Victoria-Matamoros en el municipio de Padilla, donde personal de Protección Civil rescataron también al gerente de la Comapa, quien desesperado intentó rescatarlos él mismo y hora permanece grave en un hospital de Victoria.

En el lugar fueron recuperados los cuerpos de dos trabajadores, quienes habrían perdido la vida al inhalar los gases tóxicos que se acumularon en torno a ellos, victimándolos.

Elementos de la Guardia Estatal y Guardia Nacional acordonaron el lugar, mientras elementos de Protección Civil continuaban trabajando.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos para la necropsia de rigor y policías de investigación llevaban a cabo indagatorias para determinar las causas del accidente que cobró la vida de ambos empleados de la Comapa de Padilla.