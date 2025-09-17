Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, desmintió los ‘rumores’ sobre su presunta renuncia a la dependencia para incorporarse al programa IMSS Bienestar Tamaulipas.

“No tengo ninguna posición en ese sentido, no he hablado con nadie del IMSS Bienestar nacional. Seguimos trabajando en la Secretaría de Salud, recorriendo el estado y atendiendo cada una de las acciones que nos recomiendan”, indicó el funcionario, ante las versiones de su salida que menudearon.

Hernández Navarro reconoció que los rumores han circulado con insistencia, pero aseguró que no ha entablado conversaciones con personal del programa Bienestar ni ha recibido indicaciones de cambio.

“Yo le pregunté a un amigo: ¿de dónde sacaste la información? Porque yo no he dado ninguna aclaración. Son especulaciones que se dan, y mi respeto para todos”, dijo.

Ante la posibilidad de asumir una nueva coordinación dijo que “soy muy leal y estoy en espera siempre de lo que me diga el doctor Américo Villarreal, que es el gobernador del estado. Mientras él no me diga ‘es esto’, yo estaré ahí firme”.

Sobre una fotografía reciente que circuló en redes sociales, donde aparece junto al gobernador, Hernández Navarro aclaró que fue tomada por él mismo y que representa lo que más valora en su trayectoria: la amistad. “Lo más importante para mí es la amistad. Cualquier cuestión que exista de cambio, me lo va a decir, y vamos a seguir siendo amigos toda la vida”.

Con estas declaraciones, el secretario de Salud quiso despejar dudas y reafirmar su permanencia en el cargo, en un momento clave para el sistema estatal de salud, que enfrenta retos estructurales.