Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En medio de trámites, esperas y dudas, cada día decenas de jubilados y pensionados acuden a la subdelegación del ISSSTE en Ciudad Victoria. Lo hacen buscando orientación, soluciones, y en muchos casos, una atención que les devuelva dignidad.

El subdelegado de Prestaciones Económicas, Tomás Sánchez Lara, confirmó que se está brindando atención personalizada a quienes acuden por trámites como pensiones, devoluciones salariales y préstamos personales. “Nos toca atenderles de primera mano. La mayoría de las veces lo hacemos de manera presencial”, señaló.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del proceso de sorteos para acceder a préstamos personales que se otorgan a pensionados, jubilados y activos. Antes, los derechohabientes debían esperar a ser seleccionados por azar. Ahora, si una persona no tiene adeudos previos con el ISSSTE, puede solicitar su préstamo y se le asigna automáticamente.

“Ya no existe el tema de que tal vez salga sorteado. Si cumple con los requisitos, el préstamo se le otorga como derecho”, explicó Sánchez Lara.

Este cambio representa un avance en equidad y agilidad, especialmente para quienes dependen de ese apoyo económico para enfrentar gastos médicos, familiares o personales.

Además de la atención en la subdelegación, el equipo del ISSSTE ha estado visitando municipios para atender peticiones directamente en las comunidades. “Hemos salido a muchos municipios. La idea es acercar los servicios a quienes más lo necesitan”, dijo el subdelegado.

Detrás de cada solicitud hay una historia. Personas que trabajaron toda su vida, que enfrentan enfermedades, que sostienen familias. Y aunque el sistema aún tiene retos, la atención directa y la eliminación de sorteos son pasos hacia una relación más justa entre el ISSSTE y sus derechohabientes.