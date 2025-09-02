Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco del reforzamiento de seguridad en Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble donde aseguraron armamento y sustancias ilícitas.

Al efectuar trabajos de investigación para debilitar a grupos delictivos en la entidad, los efectivos de seguridad localizaron un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en el municipio de Culiacán, utilizado para el resguardo de armamento y sustancias ilícitas.

Los agentes recabaron los datos de prueba suficientes que fueron presentados a un Juez de Control, mismo que otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble.

Por lo anterior, los efectivos desplegaron un dispositivo de seguridad y cumplimentaron la orden de cateo en el lugar, donde hallaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para dar tranquilidad a la población del estado, concluyó.