Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- Un decomiso de seis costales que contenían mariguana, así como otros artefactos bélicos fueron asegurados en Hermosillo, informó la Mesa Estatal de Seguridad, mientras en operativos por otros municipios de Sonora se aseguraron vehículos con reporte de robo, cámaras parásito y arrestaron a 22 personas por diversos delitos.

En Hermosillo, las autoridades aseguraron seis costales con mariguana, además de cuatro armas largas, cuatro cargadores, 53 cartuchos, un vehículo con reporte de robo, un chaleco táctico y una placa balística. Estas acciones fueron encabezadas por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

De manera simultánea, en los municipios de Yécora, Cajeme, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Caborca, Guaymas y Nogales, se ejecutaron 16 órdenes de aprehensión y una de cateo. El despliegue permitió el aseguramiento de nueve vehículos -cuatro con reporte de robo y uno con blindaje-, además de 10 motocicletas, cuatro armas largas, una corta, 86 cartuchos, 13 cargadores, equipos tácticos y de comunicación, 32 cámaras conocidas como tipo “parásito” y 120 pesos en efectivo.

En cuanto a narcóticos, además de los costales con yerba, se incautaron 757 dosis de distintas drogas: 410 de metanfetamina, 346 de marihuana y una de cocaína.

La Mesa Estatal de Seguridad, agregó que las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes. (Cristina Gómez Lima/La Jornada).