Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- A través del Departamento de Trabajo Social, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Nuevo Laredo inició una campaña de registro para integrar a personas privadas de la libertad (PPLs) como beneficiarias del programa de Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de reinserción social, en la cual, se prioriza el respeto a los derechos humanos, la atención a grupos poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad y la inclusión.

Siguiendo la política humanista del gobierno de la transformación, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de trabajar de la mano con instituciones estatales y federales para beneficiar a las personas que cumplen sanciones privativas de la libertad.

De esta manera, se previene la reincidencia delictiva y se apoya a la economía de las personas en proceso de reinserción social y sus familias.