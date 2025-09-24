Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hasta julio de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Tamaulipas ha realizado dos mil 523 inspecciones laborales en maquiladoras y centros industriales, visitando dos mil 725 centros de trabajo y brindando mil 684 asesorías. Como resultado, se han recuperado cinco millones 780 mil 145 pesos en prestaciones para trabajadores, según cifras oficiales.

Estas acciones forman parte de una estrategia de prevención que incluye capacitaciones en seguridad laboral y asesorías sobre condiciones generales de trabajo. Los cursos presenciales y virtuales han tenido buena aceptación, y se actualizan constantemente para ajustarse a las normativas vigentes.

El encargado de coordinar estas acciones es Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo en Tamaulipas, quien ha mantenido un ritmo de trabajo cercano a los sectores productivos. Su gestión se caracteriza por la apertura al diálogo, la atención directa a los trabajadores y la articulación con instancias legales y conciliatorias.

“El trabajo digno no es una aspiración: es un derecho. Y desde esta Secretaría lo vamos a defender”, ha expresado en diversos encuentros.

En zonas industriales de alto rendimiento, la STPS ha implementado inspecciones ordinarias y extraordinarias; asesoría y representación legal a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con una recuperación económica adicional de 7.1 millones de pesos así como centros de Conciliación para resolver conflictos sin juicio y talleres sobre normativa laboral en todos los municipios

El respeto a los derechos laborales en Tamaulipas no solo se vigila mediante la ley, sino que se fortalece a través de inspecciones, conciliación efectiva, asesoría legal gratuita, formación continua y mecanismos internacionales de vigilancia, indicó el funcionario.