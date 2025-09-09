Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de Jueces de Control en los estados de Jalisco y Guanajuato, vinculación a proceso en contra de 14 personas, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Derivado de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en días pasados, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), realizaron operaciones simultáneas en el Estado de México, Jalisco y Nayarit, en las que fueron aprehendidos los ahora vinculados.

Además, se aseguraron 26 armas de fuego cortas y cuatro largas, un dron, numerario en moneda nacional y extranjera, más de 100 placas metálicas para chalecos, cartuchos, pasaportes, teléfonos celulares, una contadora de dinero, entre otros objetos.

Por lo anterior, un Juez de Control de Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato decretó la vinculación de Bernardo “C”, Luis “D”, Héctor “D”, Salvador “L”, Kevin “M”, Javier “L”, Héctor “A”, Fernando “A”, Santiago “S” y Adily “C”, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer acopio y tráfico de armas. Además, se les impuso prisión preventiva y un mes para la investigación complementaria.

En tanto que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco dictó la vinculación de Rogelio “A”, Andrea “C” y Ramón “A”, por posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se les decretó prisión preventiva y un mes para la investigación complementaria, en el caso de Andrea “C” y Ramón “A”, y dos meses para Rogelio “A”.

Lilia “P” fue vinculada por posesión de arma de fuego de uso exclusivo. Se le impuso prisión preventiva y un mes para la investigación