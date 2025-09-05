Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras el presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz, se pronuncia con firmeza en contra de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), calificándolos como “pilares de la democracia”, la voz de priísta tamaulipeca de peso expresó lo contrario.

Hace un par de semanas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ex diputada federal y figura histórica del PRI, declaró públicamente su respaldo a la propuesta de reforma electoral que contempla la eliminación de los OPLEs. En entrevista, Guillén Vicente argumentó que “la centralización del sistema electoral podría generar mayor eficiencia y ahorro”, alineándose con la narrativa del gobierno federal.

Este contraste revela una grieta discursiva dentro del partido tricolor: mientras Díaz defiende la permanencia de los organismos locales como garantía de pluralidad y representación ciudadana, Guillén Vicente considera viable su desaparición en aras de una reestructuración institucional.

“Nosotros no vamos a estar a favor de que desaparezcan los OPLEs ni el INE. Son instituciones que han garantizado elecciones libres, incluso para quienes hoy buscan desmantelarlas”, sostuvo Bruno Díaz.

La postura del dirigente estatal se apoya en la historia del PRI como impulsor de organismos autónomos, mientras que Guillén Vicente parece abrirse a una reconfiguración del modelo electoral, incluso si eso implica ceder funciones al INE.

Este aparente desencuentro interno plantea preguntas de fondo: ¿quién marca la línea ideológica del PRI en torno a la reforma electoral?, ¿es posible sostener un discurso de defensa democrática cuando voces prominentes del mismo partido avalan su desmantelamiento?.

Por ahora, Bruno Díaz llama a los tamaulipecos a “estar tranquilos”, asegurando que el PRI representa una opción confiable frente a lo que calificó como “la desesperación de Morena por controlar el árbitro electoral”. Pero las declaraciones de Guillén Vicente podrían debilitar esa narrativa, dejando entrever que, al interior del partido, no todos comparten la misma brújula democrática