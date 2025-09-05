Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde 2003, septiembre se ha consolidado como el “Mes del Testamento” en México, una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En Tamaulipas, más de 300 notarios se suman este año ofreciendo asesoría gratuita y tarifas reducidas para facilitar el trámite.

Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios en el estado, explicó que el costo base de un testamento se reduce de 12 mil a solo 3 mil pesos durante este mes, siempre que se trate de una figura de heredero universal. “Es un beneficio directo para las familias tamaulipecas. La asesoría no tiene costo, y el trámite es sencillo, económico y voluntario”, señaló.

Dijo que las estadísticas indican que 8 de cada 10 mexicanos mueren sin testamento, lo que genera conflictos familiares, juicios prolongados y pérdida de control sobre el destino de los bienes.

“Al no dejar testamento, la ley decide por ti. Pero si lo haces, tú decides a quién dejar tus bienes”, enfatizó Padilla.

Un punto importante a destacar, agregó, es que el notario tiene la obligación de verificar que la persona que hará el trámite esté en pleno uso de sus facultades mentales y que no actúe bajo presión. “Especialmente en adultos mayores, debemos cuidar que no haya abusos ni manipulaciones”, advirtió.