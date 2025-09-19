Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Eso sí es no tener jefa. Inventan abogados, solicitan amparos contra presuntos delitos y lo difunden a través de redes y sus medios de comunicación cómplices.

Es la nueva forma de enlodar gente, desde el anonimato y utilizando huecos en las normas de protección de la justicia federal a los ciudadanos.

¿De dónde viene la última campaña enderezada contra la 4T, López Obrador y el movimiento transformador? Sobra decir que de la derecha conservadora. Avientan la piedra y esconden la mano.

Les tocó ser víctimas a los hijos del Presidente López Obrador, pero la experiencia la había sufrido en carne propia la futura presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, a quien trataron de descarrilar desde antes de la elección del Poder Judicial.

Aquí en lo corto no hay mucho qué preguntar para saber el origen, los inventores de estas truculentas historias para atacar y descalificar al partido en el poder. Vienen del PAN, de los cabecistas en particular, los que mandan en el comité estatal.

Es tiempo que el Nuevo Poder Judicial meta orden. No es posible que los jueces otorguen amparos vía electrónicas a personas no identificadas, tramitados por entes también anónimos.

Como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de este jueves: “Tiene que saberse quién los tramitó, por qué, con qué motivo”.

¿Quién los dicta? Se preguntó. Todos -amparos- dicen lo mismo, fueron elaborados por la misma o las mismas personas ¿tamaulipecos? Es posible.

Falsos amparos y falsos abogados, con seguridad dictados desde el lado gringo o en algún sótano celeste en esta capital. Hasta se antoja que fueron los jurídicos del CDE del PAN.

En los primeros de septiembre, algunas páginas adictas a los panistas -prensa mercenaria le llaman otros- publicaron de sendos amparos conseguidos por Tania Contreras y Nohemí Estrella Leal, ex diputada por el 13 distrito con el apoyo del PAN, que resultaron falsos.

Fueron tramitados por un presunto abogado llamado Eribel Mejía Barios, que resultó más falso que una moneda de tres pesos. No existe.

Para cualquier conocedor del tema, en los documentos había inconsistencias: El amparo se solicitó en contra de detención y no por la orden de aprehensión.

La jueza que concedió suspensión provisional a ciegas lo desechó de inmediato porque se dio cuenta que todo era farsa.

Los escasos medios de comunicación que reflejaron, daban cuenta que Tania pidió protección de la justicia federal a un día de su toma de protesta como Presidenta del Poder Judicial, es decir, el uno de septiembre, cuando la clase política local sabe que la llegada es el uno de octubre.

Si el nuevo método de atacar y enlodar fue inventado por celestes locales, más vale que lo patenten y se preparen a recibir castigos. Se los comenzaron a piratear en otras regiones usurpando el nombre de abogados, caso de los López Beltrán.

Castigos porque nadie puede ir utilizando la mentira como arma y quedar libre de culpas por vacíos de la Ley, como es otro caso, también ventilado en redes el miércoles: La presunta renuncia del Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Una “volada” en que no hay fuentes ni elementos convincentes. La mala leche se nota porque, si alguien conoce algo de administración pública, los cargos de elección popular son irrenunciables. En todo caso una licencia.

¿De dónde salió la versión? Pues del panismo. Siempre han sido tramposos y ventajistas. Saludan con doble moral.

Tramposos como el diputado Ismael García Cabeza de Vaca -el coscolino- quien, para aspirar a consejero estatal del PAN, se hizo postular por el comité municipal de Bustamante, lo cual no está mal porque lo permiten los estatutos.

Lo que está mal, según denuncia de sus compañeros, es que, para pasar la prueba de militante, ordenó contestar el respectivo cuestionario de conocimientos al abogado general del CDE, Jesús Gustavo García.

Habrá denuncia ante los órganos internos esperando que la candidatura de Don Ismael no llegue a la asamblea estatal del 5 de octubre. Sus compañeros consideran que no hay piso parejo.

No lo hay como también denunció Rubí Eglai Córdova Facundo, aspirante a la dirigencia en Victoria, donde los cabezones le dieron el gane a Alma Ramírez Izaguirre.

Eglai, procedente del mismo corral vacuno, fue diputada suplente de Imelda Sanmiguel en la legislatura 65. Alcanzó a cobrar una quincena en septiembre del 2022.

Presentó denuncia ante el TRIFE en contra del procedimiento y la Comisión de Justicia del partido.