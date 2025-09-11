Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Cortina, reconoció que el sistema enfrenta un déficit de personal médico, especialmente en unidades de primer contacto y hospitales de alta capacidad como el de Tampico. Sin embargo, aseguró que ya se están tomando medidas para fortalecer la atención, mejorar infraestructura y avanzar en contrataciones estratégicas.

Desde hace dos meses, el funcionario realiza un recorrido por las 33 unidades médicas del estado, de las cuales ya ha visitado más de 15. El diagnóstico es claro: los derechohabientes requieren servicios más eficaces, y para ello se trabaja en gestionar medicamentos faltantes, recuperar quirófanos y contratar personal especializado.

“Estamos revisando perfiles, analizando la bolsa de trabajo y buscando que cada contratación sea justa y adecuada. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana, pero ya estamos gestionando desde que llegamos a la oficina”, explicó.

Uno de los retos más grandes está en el Hospital General de Tampico, que cuenta con 150 camas censables y 100 no censables. Para operar al 100 por ciento se requiere una gran cantidad de personal médico, lo que implica un techo presupuestal elevado. La federación contempla incorporar más de 500 personas en esta bolsa de trabajo, según estimaciones preliminares.

Además, se reportan avances en infraestructura con los quirófanos de Reynosa que ya están en funcionamiento así como ya se trabaja en la recuperación de la clínica de Matamoros, mientras que en Díaz Ordaz ya se colocó la primera piedra para un nuevo hospital que atenderá a más de 2 mil 400 derechohabientes.

El funcionario también destacó el programa “La Clínica es Nuestra”, que ha permitido mejoras visibles en salas de espera, accesos y climatización en varias unidades.

“Estamos comprometidos con mejorar la atención. Sabemos que hay carencias, pero también hay voluntad, gestión y trabajo en equipo para superarlas”, concluyó.