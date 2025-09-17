Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque en días previos se anticipaba un “puente extendido” en muchas escuelas por las fiestas patrias, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que el 94 por ciento de los planteles de nivel básico sí laboraron el 15 de septiembre. La cifra, sin embargo, fue ofrecida sin respaldo documental, lo que ha generado escepticismo entre docentes, padres de familia y observadores del sector.

“Fue muy buena la asistencia. Se hicieron los festejos patrios, hubo bailables, honores a la bandera… México nos pidió el reporte y lo estamos elaborando hoy”, declaró el funcionario en el evento de la ceremonia de guardia de honor a los héroes patrios

Como usualmente ocurre, el funcionario no presentó datos concretos sobre el número de escuelas que sí trabajaron ni sobre las que decidieron suspender actividades. Tampoco ofreció cifras sobre las sanciones aplicadas a planteles faltistas, aunque afirmó que “siempre hay apercibimientos, amonestaciones y suspensiones” para quienes incumplen.

Al ser cuestionado sobre cuántas escuelas tienen antecedentes por inasistencias, respondió: “Déjame checo el histórico y se los revisamos”, sin precisar fechas ni cantidades. La falta de información puntual ha sido una constante en sus declaraciones públicas, lo que dificulta el seguimiento real de las acciones de la SET.

Mientras tanto, la percepción ciudadana sobre el cumplimiento escolar el 15 de septiembre sigue dividida, y la falta de datos oficiales alimenta la duda.