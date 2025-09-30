Por Agencias

Ciudad de México.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó en gira de trabajo por Coahuila que “así como se honra la trayectoria de los maestros retirados, también se debe garantizar justicia laboral para las nuevas generaciones, mediante la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) que tanto daño ha causado al magisterio”.

Recordó que, en la encuesta nacional aplicada el año pasado a más de 670 mil maestros, los agremiados al SNTE manifestaron de manera contundente su rechazo al actual esquema de la Usicamm, por considerarlo “burocrático, inequitativo y ajeno al verdadero mérito docente. La demanda es unánime: ¡Fuera Usicamm!”

Luego de acudir a la inauguración en Ciudad Acuña la Casa Club del Jubilado, pidió al gobierno federal que “se hagan realmente los cambios de fondo que se requieren y no solo de forma, para reivindicar los derechos laborales, salariales, profesionales de las maestras y los maestros de México”.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, señaló que la Casa Club del Jubilado es la muestra del compromiso del sindicato con sus agremiados en todas las etapas de su vida laboral.

“Nuestros jubilados no sólo han cumplido con su responsabilidad en las aulas y en la administración educativa. Ustedes son la memoria viva de nuestra organización, el testimonio de la entrega, la vocación y el amor por la educación”.

Destacó que nombrar este espacio en honor al dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, “es un justo reconocimiento a un destacado coahuilense de gran liderazgo y de entrega permanente por garantizar mejores condiciones salariales y prestacionales para los trabajadores de la educación activos y jubilados”.

Al evento asistieron funcionarios estatales, así como los secretarios generales de la Sección 5, de Coahuila, Everardo Padrón García, y de la Sección 49, de Nayarit, Irma Alicia Peña Arcadia. Además, los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en las Secciones 38 y 5, Aquiles Cortés López y Adolfo Salinas Garza, respectivamente.

Posteriormente, el maestro Alfonso Cepeda sostuvo un encuentro con el Comité de la Sección 38 y jubilados, en el que informó sobre las actividades que ha realizado al frente del sindicato.

Como último punto de su gira a Coahuila, el maestro Cepeda Salas se reunió con secretarios generales delegacionales de la Sección 5 de Coahuila, para escuchar sus necesidades y establecer una ruta de atención.