Por Agencias

Ciudad de México.- Estados Unidos mantuvo su posición de que los cárteles de las drogas representan una “amenaza” para su seguridad nacional, de ahí que este miércoles resaltó el que se alcanzara un entendimiento con el gobierno de México para colaborar de manera conjunta en la lucha contra esos grupos del crimen organizado.

Luego que funcionarios de alto nivel de los dos países definieran los trazos finales de la ruta en la colaboración en seguridad, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrecieron una conferencia conjunta donde el representante del gobierno de Donald Trump destacó la necesidad del trabajo conjunto.

“Los cárteles son una amenaza a la seguridad de México y de Estados Unidos, por eso tiene toda la lógica trabajar en conjunto (…) No hay gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el de México”, subrayó Rubio.

Manifestó “su respeto y admiración” por las acciones emprendidas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en contra de los cárteles -a los que calificó como “grupos narcoterroristas que amenazan la paz y la estabilidad del mundo”-, como el “traslado” de 55 integrantes de la delincuencia organizada a Estados Unidos para que sean juzgados en la justicia de ese país.

Destacó que si bien la colaboración entre las dos naciones es habitual, “nunca en la historia” se había tenido tanto trabajo y cercanía como en los casi ocho meses de la nueva administración al frente de la Casa Blanca.

Rubio -estadunidense de origen cubano- dio respuesta a las preguntas de la prensa en “cubano” y en inglés.

Otro punto de interés, dijo, es el que se reduzcan los flujos de migración irregular hacia Estados Unidos, en lo cual los dos gobiernos han emprendido sus respectivas estrategias, las cuales se ha traducido en que “las cifras han bajado a niveles históricos, lo que no sería posible sin la colaboración”. Agregó que este tipo de migración “no era bueno para México ni para Estados Unidos”.

Remarcó además la necesidad que Estados Unidos ataque la criminalidad en su propio territorio y haga más para detener el tráfico ilícito de armas.

Por su parte, el canciller mexicano sostuvo que hoy se llegó a “un buen entendimiento” con el que se da forma y continuidad al trabajo de cooperación, el cual se sustenta en cuatro principios fundamentales: “respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación”.

Indicó que la reunión que la presidenta Sheinbaum sostuvo esta mañana con Rubio se desarrolló en un diálogo en torno a diversos temas de la relación bilateral, en particular el de seguridad.

De la Fuente señaló que para desarrollar las acciones convenidas en el entendimiento, se creó un grupo de trabajo de alto nivel en el que participarán representantes de las dos naciones, que “se reunirá periódicamente para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado”.

El entendimiento, añadió, incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, detenciones de generadores de violencia, combatir el tráfico de drogas y armas ilícitas, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza. “Cada uno en su territorio”, señaló al dejar clara la posición de México.

“Quiero subrayar que el trabajo coordinado lo realizamos bajo principios de reciprocidad y respeto a nuestras soberanías, y eso nos ha permitido contar ya con una frontera más segura, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en esquemas de mayor colaboración en el intercambio de información, conforme a nuestras legislaciones; y también algo muy importante en materia preventiva, en campañas informativas a la sociedad por los daños causados por fentanilo y otras drogas”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).