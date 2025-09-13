Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno estatal, a través del subprograma Tamaulipas Emplea 2025, reportó avances significativos en materia de empleabilidad, formación laboral y desarrollo económico local, mediante las iniciativas Tamaulipas Capacita y Tamaulipas Equipa, informó Luis Gerardo Illoldi Reyes.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 3 mil personas fueron capacitadas en oficios y habilidades técnicas, además de que más de 2 mil recibieron formación en habilidades blandas, como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, y más de mil personas fueron entrenadas en competencias digitales, esenciales para el entorno laboral actual.

En este contexto, Illoldi Reyes informó que el programa Tamaulipas Equipa apoyó a más de mil proyectos productivos, impulsando el autoempleo y la economía social, además el programa tiene un registro de arriba de mil beneficiarios directos, con acompañamiento técnico y financiero y colocó una inversión superior a los 13 millones de pesos, destinada a fortalecer iniciativas locales con impacto comunitario.

“La capacitación no solo mejora la empleabilidad, también dignifica el trabajo y fortalece el tejido social”, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social.

El funcionario, que ha mantenido una agenda activa en el Estado, concluyó diciendo que ambos programas forman parte de una estrategia integral para reducir el desempleo, fomentar el emprendimiento y cerrar brechas de acceso laboral, especialmente en sectores vulnerables.