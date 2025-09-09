Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, descartó despidos de personal a raíz de los cambios que se proponen en el organigrama de esta dependencia ya que por el contrario, de lo que se trata es eficientizar el gasto público; la atención, servicio y coordinación médica entre las instituciones en beneficio de los tamaulipecos.

Hernández Navarro precisó que a raíz de las nuevas políticas del sistema de salud, se realizan algunos ajustes en cargos y responsabilidades en donde incluso se establece que la dependencia a su cargo se vuelve rectora de todo el sector.

“Como parte de los cambios que se han presentado y que desde hace más de un año la atención médica es coordinada por el IMSS-Bienestar, se han presentado solamente cambios en la estructura y lo que antes eran subsecretarías desparecen y pasan a ser direcciones; y algunas como la de Atención Médica se fusiona con otros programas, pero en ningún momento está considerado el despido de personal”; explicó.

Dijo que al disminuir direcciones, hay un ahorro considerable en el presupuesto de hasta un 30 por ciento y el objetivo principal es trabajar de manera conjunta para el bienestar de la población, y que las urgencias sean atendidos en cualquier institución sin importar la derechohabiencia del paciente.

“Esto demuestra el impacto que tenemos en la fusión de la rectoría y del intercambio de los servicios. Y en esta administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han otorgado más de 2 mil plazas y están pendientes las plazas administrativas”, destacó.

En entrevista, previa a los honores a la bandera, el titular de Salud también informó que se encuentra activa la Semana Nacional de Salud Pública, misma que concluye el próximo 13 de septiembre y en donde se trabaja de manera intensiva para hacer llegar todos los servicios a la población, al tiempo que exhortó a la comunidad para que acudan a la unidad de servicios más cercana.