Por Agencias

Ciudad de México. «Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros una opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio nos fortalece; la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta», afirmó en la ceremonia que precede el desfile militar, conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México, el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tras revelarse el involucramiento de altos mandos navales en el robo y tráfico de combustible, lo que generó una gran red de corrupción.

Ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el gabinete legal y ampliado, así como representantes extranjeros, el almirante Morales Ángeles señaló: «hemos trazado sólo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien trate.

«Porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento», dijo Morales Ángeles.

Sin mencionar por su nombre al vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante, Fernando Farías, líderes de la red de huachicol fiscal, como se ha denominado a estas operaciones ilícitas que involucraron decenas de buques y miles de millones de litros de combustible, que operó de diciembre de 2018 a marzo pasado, por lo que los altos mandos navales y al menos 12 personas más se encuentran sujetas a proceso, el titular de la Semar señaló que «fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables, que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así el mal tuvo un fin determinante y en la Marina no encontró lugar ni abrigo».

Aseguró que «con la Cuarta Transformación la revolución de las conciencias ha sido el faro que guía nuestro actuar; este segundo piso de cambios, exige más fortaleza y claridad no hay marcha atrás de mano de nuestro pueblo. Hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción, juntos enfrentamos retos históricos que asumimos y cada desafío con el mismo coraje, y los valores que nos definen son honor, deber, lealtad, y patriotismo.

«Desde la Secretaría de Marina-Armada de México hemos actuado con una sola brújula la honestidad y transparencia como la institución más querida de México. Hemos trazado sólo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien trate, porque el amor al pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento nuestra lealtad a México».

A la presidenta Sheinbaum le dijo: «mi comandanta suprema, hoy los más, los que siempre hemos sido, salimos como cada año a las calles de México a refrendar nuestro patriotismo a las y los mexicanos, y con ello declarar un amor que no cabe en el pecho. Hoy mujeres y hombres navales y marinos mercantes, teniendo por primera vez en la historia de la nación y de nuestras fuerzas armadas a una comandanta suprema a una mujer, hacemos historia en su primer desfile cívico militar y en todo lo que significa seguir transformando a México con cada paso en este desfile y parada aérea.

«Lo mismo es, que en cada rincón nacional por mar, aire y tierra les decimos que cuentan con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley y que actúa bajo el código de honestidad y justicia, porque sólo se mantiene el honor con la verdad porque en un país libre y soberano como el nuestro la ley es estímulo y guía porque nuestro deseo es servir a México». (Gustavo Castillo y Alonso Urrutia/La Jornada).