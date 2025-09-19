Por Agencias

Ciudad de México.- El avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, de la Fiscalía General de la República (FGR), que transporta al ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena El Abuelo, despegó del Aeropuerto Internacional de Tapachula, donde permaneció 6 horas y media, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.

El avión ya aterrizó a las 18:58 horas de este jueves, donde elementos de las fuerzas armadas lo esperaban para trasladarlo al Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez a través de un fuerte dispositivo de seguridad.

Quedará a disposición de un juez federal quien libró la segunda orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro dentro de la causa penal 386/2025.

La llega de Bermúdez Requena coincidió con el arribo de aeronaves de la Guardia Nacional para resguardar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado a Tapachula. (La Jornada).