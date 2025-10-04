Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas consolida su liderazgo en materia laboral al registrar una Población Económicamente Activa, de un millón 690 mil 458 personas, de las cuales el 96.7% se encuentra ocupada, reflejando un panorama positivo en la integración al mercado de trabajo.

Este indicador confirma la efectividad de las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la inclusión laboral y garantizar acceso a empleos dignos. Destaca además que el 54.4% de la población ocupada se encuentra en empleos formales, superando ampliamente la media nacional del 45.8%, lo que posiciona a Tamaulipas como una de las entidades con mayor dinamismo en la generación de trabajos seguros y con prestaciones.

La subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, informó que estas cifras son resultado de las estrategias implementadas para vincular a las y los tamaulipecos con empleos formales, así como de los programas que promueven la capacitación y la intermediación laboral. Resaltó que el objetivo de la subsecretaría es seguir consolidando un mercado laboral más inclusivo, competitivo y justo.

Este avance ha sido posible gracias al respaldo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado acciones coordinadas con los sectores productivos, fortaleciendo los programas de empleo y la formalización laboral en todo el estado.

Por último, dijo que el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo humanista y de transformación que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, continúa trabajando para garantizar que cada persona tenga acceso a un empleo digno, seguro y bien remunerado, contribuyendo así al desarrollo económico y al bienestar de las familias tamaulipecas.