Por José Gregorio Aguilar

Cd. victoria, Tamaulipas.- La temporada de alta demanda ha comenzado. Con el Día de Muertos y Halloween como punto de partida, las familias mexicanas enfrentan un incremento de precios que marca el inicio del tobogán de consumo más intenso del año.

De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los costos para celebrar estas fechas han subido hasta un 19 por ciento respecto a 2024.

Elaborar un altar de muertos costará en promedio 2 mil 135 pesos, un aumento del 18 por ciento frente al año anterior. Este monto incluye alimentos tradicionales, bebidas, flores, veladoras y adornos, además de los gastos por visitar el panteón. El pan de muerto, ícono de la temporada, también subió: su precio se incrementó 21 por ciento, con rangos que van de 15 a 340 pesos, dependiendo del tipo y lugar de compra.

Halloween, por su parte, sigue ganando terreno en México. Una fiesta temática para diez personas puede alcanzar los 5 mil 850 pesos, incluyendo botanas, dulces, bebidas, decoración y disfraces. Este gasto representa un alza del 19.4 por ciento respecto a 2024, y se suma a la cadena de celebraciones que se extiende hasta el Día de la Candelaria.

El presidente nacional de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, advierte que el cierre de año será caliente en consumo y helado en enero. La cuesta se endurece con nuevos impuestos y cobros, mientras las casas de empeño se preparan para recibir a quienes no lograron planificar sus gastos. La recomendación es clara: evitar el endeudamiento, priorizar lo esencial y consumir con responsabilidad.

El dirigente de los comerciantes dijo que la memoria, la fiesta y el cariño no tienen por qué convertirse en deuda. “Son tiempos de vacas flacas, y enfrentarlos con conciencia es el verdadero acto de amor”.