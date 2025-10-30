Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SET, Igor Crespo Solís, informó que Tamaulipas ha ampliado su infraestructura educativa con la apertura de tres nuevas instituciones en el nivel medio superior, como parte de un programa nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las acciones destacadas se encuentra la apertura de un nuevo CBTIS en Reynosa, después de varios años sin nuevas instalaciones; la conversión de una secundaria en Nuevo Laredo para operar como bachillerato en turno vespertino y la apertura de otra institución en Altamira, enfocada ésta en formación técnica marítima.

Crespo Solís señaló que el objetivo es garantizar espacios para todos los jóvenes que egresan del nivel básico, en cumplimiento con la encomienda del gobernador Américo Villarreal.

Además, destacó que el reto para este ciclo escolar es mejorar el aprovechamiento académico y personal de los más de 150 mil estudiantes de educación media superior en el estado.

Aunque no se proporcionó un porcentaje de aprovechamiento exacto, el funcionario aseguró que Tamaulipas se encuentra por encima de la media nacional en resultados educativos.

Por último, recordó que el estado cuenta con alrededor de 153 mil alumnos en nivel medio superior, lo que representa una cobertura amplia. Sin embargo, el subsecretario reconoció que el aprovechamiento académico sigue siendo el principal reto.

“Siempre es un desafío mejorar el aprendizaje y brindar condiciones integrales de formación. A nivel nacional estamos por arriba de la media, pero aún falta mucho por hacer”, concluyó.