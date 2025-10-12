Por Agencias

Arlington, Texas.- En una de sus máximas pruebas rumbo a la Copa del Mundo, México estuvo lejos de lo que su afición espera. No sólo enfrentó a la tercera mejor selección clasificada en Sudamérica, también a un rival con otro ritmo de juego, voraz, agresivo, muy superior en el control y manejo de la pelota, al que le entregó una derrota por goleada (4-0) en el AT&T Stadium, sede del primero de dos partidos de preparación correspondientes a la Fecha FIFA de octubre.

A diferencia de lo que ocurre en la zona de Concacaf, donde supera con comodidad a naciones de menor trascendencia en el futbol, los jugadores del representativo mexicano perdieron altura. Parecieron una especie de sparring ante un adversario de élite.

Si el deseo del seleccionador nacional Javier Aguirre era medirse con una potencia del continente, Colombia hizo valer la espera con creces. Desde junio de 2024, cuando cayó en Denver con Uruguay (4-0) poco antes de iniciar su participación en la Copa América de ese año, el Tricolor no perdía por cuatro goles de diferencia.

Incluso, quedó la sensación que si el árbitro estadunidense Ismail Elfath agregaba más minutos sobre el final del encuentro, la goleada podía ser aún más escandalosa.

A los colombianos les bastaron sólo 15 minutos para mostrar su jerarquía. Un centro por izquierda del ex astro merengue y ahora capitán del León, James Rodríguez, dejó sin marca a Jhon Lucumí para marcar el 1-0. Fue el primer remate a las redes en el estreno oficial del Trionda, el balón oficial del Mundial 2026.

México tuvo el mérito de llegar al descanso con una mínima diferencia, pero la realidad alcanzó a Aguirre y su cuerpo técnico. Luis Fernando Díaz (56) y Jefferson Lerma (64), figuras en el futbol de Europa, ampliaron la cuenta en acciones individuales en las que los defensores Jorge Sánchez y Johan Vásquez quedaron exhibidos.

Si la diferencia de niveles no fuera suficiente, el recién ingresado Johan Carbonero, volante del Inter de Porto Alegre, ridiculizó la poca velocidad de César Montes y lo superó al mismo tiempo que al portero Luis Ángel Malagón para sentenciar el 4-0. (La Jornada).