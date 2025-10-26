Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Como hace varios años no lo hacía, Chivas presume ahora una nueva joya ofensiva. Con apenas 22 años, Armando Hormiga González resolvió el clásico tapatío al marcar un triplete para que el Guadalajara se impusiera por 4-1 ante el Atlas al tiempo que tomó el liderato de goleo, un puesto al que pocos tricolores logran acceder frente al exceso de extranjeros en la Liga Mx.

La victoria deja a las Chivas dentro de los puestos de clasificación directa en el sexto lugar con 23 puntos en la jornada 15 del torneo Apertura 2025, mientras que Atlas está en el lugar once.

González se mueve en el área ofensiva con tal naturalidad que le es fácil encontrar el momento preciso para sacudir las redes. Con un remate de cabeza apenas a los nueve minutos abrió el marcador en el estadio Akron como un aviso del potencial que después desplegaría al cazar el balón en un rebote (28) y más tarde definir con un tiro cruzado (50).

Con este triplete, González llegó a 10 tantos en el torneo para igualar al brasileño Paulinho, ariete del Toluca y quien lidera la lista de romperredes, plagada de foráneos.

Frente a una afición que se dejaba llevar por la euforia ante el dominio rojiblanco, Luis Romo (26) sumó otro tanto para los locales, mientras que Mateo García descontó al 62.