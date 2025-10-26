Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como los operativos permanentes para fortalecer la seguridad en el estado de Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado detuvieron a siete personas en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos se registraron durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California, con cinco tripulantes y a dos personas más a pie, al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión vehicular y de pertenencias, se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad a través de la coordinación con las entidades federativas refrenda su compromiso con la ciudadanía para para prevenir y combatir los delitos que afectan a la población.