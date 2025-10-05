Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), en su Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León, obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, a través de procedimiento abreviado, fallo condenatorio en contra de una persona por su responsabilidad en la comisión de un delito en materia de hidrocarburo.

En julio de 2024, elementos de la Fuerza Civil, detuvieron a Enrique «R» cuando extraía hidrocarburo de una toma clandestina ubicada en el kilómetro 15 802 de la carretera Cadereyta a Doctor Arroyo, a la altura de Pesquería, Nuevo León. Le fue localizado un camión acoplado con pipa en cuyo interior había 25 mil 300 litros de diésel.

Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener del Juez sentencia de 13 años cuatro meses de prisión y multa de un millón 447 mil 672 pesos 38 centavos, por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.