Por Agencias

Ciudad de México.-La Industria Mexicana de Coca-Cola informó que se comprometió con el gobierno mexicano a reducir en 30 por ciento las calorías de refrescos de la marca de manera escalonada, empezando por las presentaciones de mayor tamaño para asegurar que, cuando menos, todas las presentaciones familiares estén cubiertas en un tiempo máximo de un año.

En un comunicado, la empresa indicó que dicha medida representa la formulación baja en calorías para más del 70 por ciento del volumen comercializado en el país.

“La Industria Mexicana de Coca-Cola es sensible a las preocupaciones y prioridades planteadas por el Gobierno de México respecto de los índices de obesidad y diabetes que se registran en el país por diversos factores, y reconoce el rol que juega la industria de bebidas en construir soluciones a estos desafíos de salud que enfrentan las y los mexicanos”, indicó.

El acuerdo se da justo cuando se discute en el legislativo un incremento al IEPS de bebidas azucaradas, entre ellos, los refrescos.

Como parte de este diálogo, señaló que la Industria Mexicana de Coca-Cola y la Secretaría de Salud llegaron a un acuerdo para que exista un impuesto reducido para bebidas sin calorías. Asimismo, se determinó una ruta de trabajo para promover la reducción del consumo calórico en México.

Otro de los compromisos de la firma refresquera es trabajar en asegurar que existan versiones reducidas o bajas en azúcar en todo su portafolio de refrescos abarcando las diversas presentaciones y tamaños.

También llevará a cabo las acciones comerciales necesarias para impulsar la migración de consumo de productos con calorías a productos bajos o sin calorías. “Nos comprometemos a colaborar activamente con nuestros distribuidores, comercios y autoridades para que la diferencia de cuotas entre bebidas sin calorías y con calorías beneficie al consumidor. Nuestro objetivo es que las bebidas sin calorías tengan un precio menor que las equivalentes con calorías, promoviendo así opciones más saludables”.

Además, la empresa reforzará sus políticas de mercadotecnia responsable: eliminando la participación de niños, niñas y menores de 16 años en su publicidad; priorizando la publicidad de Coca-Cola Zero sobre Coca-Cola Regular; enfocando la mercadotecnia de presentaciones mayores a 1 L únicamente en ocasiones de convivencia y eliminando la publicidad directa de la presentación de 3L de Coca-Cola.

También dijo que trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Salud para desarrollar un proyecto piloto que promueve la migración de consumo hacia bebidas bajas o sin calorías e incluirá Coca-Cola Zero en toda publicidad y promociones asociadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Braulio Carbajal/La Jornada).