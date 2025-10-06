Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los conservadores han tomado el camino de la violencia fascista. Una prueba son las agresiones de encapuchados contra policías que protegían, tanto a los participantes en la marcha por el aniversario de la matanza del 2 de octubre del 68, así como edificios públicos. El resultado del ataque delincuencial de este jueves fue de casi un centenar de heridos, algunos reportados en estado crítico. El robo a diversos establecimientos significó el botín prometido, sobre todo lo relativo a joyas y otros artículos de valor.

El columnista es sobreviviente del Movimiento Estudiantil, (y de la tragedia que cobró cientos de muertos en Tlatelolco), partícipe y activista como alumno de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la verdadera Máxima Casa de Estudios, sea la UNAM, (6842895-8 y posterior egresado como licenciado en Sociología con promedio general de 9.2). La tarde noche del 26 de julio salimos de CU para celebrar el aniversario de la Revolución Cubana en el Monumento a Juárez de la Alameda Central. En dicho lugar coincidimos con otra manifestación, la del Politécnico que protestaba por agresiones de granaderos en las vocacionales cinco y dos ubicadas por el rumbo de la Ciudadela, teniendo como pretexto un pleito con jóvenes de la prepa Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM.

Desde esa tarde noche digo, entusiasmados por la unidad UNAM-IPN acordamos “tomar” el Zócalo solo para encontrarnos policías que furiosamente repartían toletazos a diestra y siniestra. Al de la voz le tocaron dos cuyas consecuencias sufrió diez días. Después nada fue igual. A partir de aquí la historia se desgrana con interpretaciones que en ocasiones faltan a la verdad por convenir a intereses políticos. Recordad que “gobernaba” el priista Gustavo Díaz Ordaz sofisticado exponente del autoritarismo teniendo como segundo de a bordo en Gobernación al no menos represivo Luis Echeverría Álvarez.

Nuestras marchas siempre fueron pacíficas. Destaca la del Silencio del 13 de septiembre desde el Museo de Antropología a la Plaza de la Constitución con la asistencia de no menos de 300 mil, entre estudiantes, padres de familia y ciudadanos atraídos por la nobleza y creo que hasta ingenuas y románticas intenciones. Jamás hubo violencia y por lo tanto ni un vidrio roto.

Al de la voz nadie le cuenta. Viví intensamente aquellas jornadas que desembocaron en lo que todos sabemos. Un mes después de la masacre regresamos a la facultad tristes, con luto en el alma, impotentes y resignados a que el tiempo ayudara a curar las heridas aprovechando para trabajar, incluso en la clandestinidad, para cambiar las circunstancias que para fortuna la república ahora vive con un régimen democrático, humano e igualitario. Hablamos de la institución gobierno no de algunos falsos morenistas que desvirtúan, echan a perder y se aprovechan de los objetivos supremos de la 4T para hacer lo que siempre han hecho, es decir, robar y engañar. Usted sabe quiénes son.

De manera que la minoría rapaz está involucrada en los hechos de la semana anterior. Son los emboscados y algunos no tanto, los responsables de lo ocurrido. Son los medios de comunicación comprometidos con el neoliberalismo y sus “analistas” que festejan suspirando por el regreso de regímenes entreguistas, corruptos y traidores. Son los que pretenden incendiar al país para sacar tajada política y adueñarse de nueva cuenta de los recursos que pertenecen a todos.

No extrañará entonces, que en ciertas ocasiones contraten grupos anarquistas en claro reto a las autoridades para inducir la represión que ahora no sucedió, pero seguirán insistiendo porque a carencia de ideas y proyectos no tienen otra salida que utilizar la fuerza para debilitar a la 4T. Tal vez ha faltado decisión oficial cuando menos para aplicar el respectivo reglamento contra el pandillerismo en esta clase de eventos. Quizá el supremo gobierno se pasa de tolerante pagando el precio al enfrentar las críticas ciudadanas. De cualquier forma, son otros tiempos.

SUCEDE QUE

El congreso local es tan inútil que a Cabeza de Vaca ni siquiera le ha podido “tumbar” la guardia personal y familiar de diez y nueve policías con viáticos, armamento y vehículos con cargo a los contribuyentes. Solo falta que el titular de la Fiscalía General de Justicia decida quedarse por los años de los años. Ni modo que se lo impida el fanático cabecista Humberto Armando Prieto Herrera “líder” de la mayoría morenista. ¡Haga usted el recabrón favor!

