Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C5 personal de la Guardia Estatal arribó al Fraccionamiento Pirámides del municipio de Reynosa y realizó la detención en flagrancia de cuatro personas implicadas en la privación de la libertad de un ciudadano.

De acuerdo con las autoridades los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

El grupo de personas viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer y al realizar la inspección visual, elementos de esta corporación se percataron que en la parte trasera del vehículo se encontraba un hombre atado de pies y manos con señales de violencia física.