Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la capital del estado los puentes peatonales -que debido a su deterioro y por razones de seguridad- fueron clausurados no solo representan estructuras cerradas: son símbolos del abandono institucional por el propio municipio; tema que por supuesto no fue incluido en el “informe” de Eduardo Gattás Báez.

Desde hace dos años, ese tipo de cruces elevados han sido bloqueados por el Ayuntamiento sin que se presenten dictámenes técnicos, sin obras de rehabilitación, y sin una sola explicación pública que justifique el retraso.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, cómodamente y sin preocupaciones, ha dejado que el óxido, el grafiti y el desgaste hablen por él.

Se supone que los puentes requieren mantenimiento, refuerzo de escalones y revisión estructural, pero no se les ha puesto mano y nadie sabe por qué, quizá el municipio está esperando a que el gobierno del estado también haga ese trabajo.

Mientras tanto, la ciudadanía cruza avenidas a pie, entre tráfico y riesgo, porque el gobierno decidió clausurar por razones de seguridad pero ya suma dos años sin rehabilitarlos.

– El del bulevar Fidel Velázquez, enfrente del Hospital General.

– El del ocho ceros Carrera Torres, muy cerca de la Central de Autobuses.

– El de la colonia Horacio Terán, a un costado de la Prepa Federalizada No. 2 (que fue abierto a la fuerza por los usuarios).

-El que conecta del 13 bulevar Praxedis Balboa con la colonia Mainero.

En su momento se le cuestionó al director estatal de Protección Civil respecto al tema y dejó entrever que es responsabilidad del Ayuntamiento cualquier cosa que pudiera pasar si los peatones utilizan ese puente en mal estado, inclusive una tragedia.