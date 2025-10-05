Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición Firmado entre México y la República de Colombia, la Fiscalía General de la República (FGR), recibió en extradición a una persona de nacionalidad mexicana, requerida por un Juez Federal en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y explotación sexual.

En el comunicado 648, la FGR añadió que Samara “F”, junto con sus cómplices, reclutaban mujeres a través de las redes sociales, principalmente provenientes de Centroamérica, haciéndoles creer que las contratarían como meseras, sin embargo, una vez en México eran fotografiadas con el fin de publicarlas en páginas de internet ofreciendo sus servicios sexuales, motivo por el cual fue detenida en enero de este año en la República de Colombia.

Posteriormente, el Gobierno colombiano, concedió su extradición al Gobierno de México, y la entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional “El Dorado”, en Bogotá, Colombia, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requiere.