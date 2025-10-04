Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La Secretaría de Salud descartó una alerta epidemiológica en Tamaulipas ante los casos de mano-pie-boca (EMPB) que se han registrado en los últimos días y por el contrario, pidió a la población incrementar la prevención y la colaboración en acciones fundamentales para mantener bajo control o contener la propagación de esta enfermedad.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, destacó que aunque la enfermedad mano-pie-boca es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad en los brotes recientes ya que suele ser una infección autolimitada.

El titular de Salud recomendó a la población reforzar las medidas de higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes, entre otras.

Informó que durante 2025 se han registrado 44 brotes de la enfermedad mano-pie-boca en la entidad, lo que refleja una mayor circulación del virus asociada a factores ambientales como la humedad y la convivencia en espacios cerrados, especialmente en guarderías y planteles escolares, en donde se recomendó redoblar las medidas de prevención.

La EMPB es causada principalmente por los virus Coxsackie A16 y enterovirus 71, afectando sobre todo a niños menores de 5 años. La enfermedad se caracteriza por fiebre, lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos, así como malestar general. Aunque es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad en los brotes recientes, y suele ser una infección autolimitada.

Ante los brotes que se han registrado, el secretario de salud exhortó a la ciudadanía a aplicar las acciones de prevención y control.

La Secretaría de Salud emitió un Aviso Epidemiológico dirigido a directivos de escuelas y guarderías, donde se establecen medidas clave, entre las que destacan:

Notificación inmediata de casos sospechosos al Centro o Distrito de Salud.

Aislamiento de los menores enfermos por al menos siete días desde el inicio de síntomas o hasta la desaparición de las lesiones.

Refuerzo de la higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes.

Comunicación de riesgos a padres de familia, maestros y personal educativo, con capacitación para la detección temprana de casos.

Coordinación interinstitucional entre las direcciones escolares y las autoridades de salud para garantizar una vigilancia activa.

El titular de la Secretaría de Salud reiteró que, “aunque Tamaulipas no se encuentra en alerta epidemiológica, la prevención y la colaboración comunitaria son fundamentales para contener la propagación, e invitamos a las madres, padres y cuidadores a estar atentos a síntomas en niñas y niños, evitar el envío a la escuela si presentan lesiones o fiebre, y reforzar las medidas de higiene en casa”.