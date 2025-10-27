Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante el incumplimiento sistemático del Ayuntamiento de Victoria en materia de transparencia, la sociedad civil no tiene más opción que documentar las fallas institucionales como primer mecanismo de exigibilidad del derecho a la información.

Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar, advirtió que el sistema no permite un acceso fácil ni rápido, como prometía la reforma, y que esta opacidad abre la puerta a la discrecionalidad, corrupción y desvío de recursos.

En respuesta, plataformas ciudadanas como Amnesia y Abrimos Info buscan recuperar la memoria institucional y ofrecer alternativas de consulta pública.

La información básica oculta sueldos contratos y servicios.

La Ley de Transparencia establece que ciertos datos deben estar disponibles sin necesidad de solicitud, como sueldos del personal, contrataciones y servicios ofrecidos. Sin embargo, en el portal del Ayuntamiento de Victoria no aparece nada de eso.

“Ni siquiera la información más básica está accesible. Eso es una transgresión directa al derecho a la información”, denunció.

Salvatierra subrayó que, ante el vacío institucional, la documentación ciudadana se vuelve una herramienta de exigibilidad. Organizaciones como Fundar, junto con periodistas, han asumido la tarea de evidenciar las fallas del sistema, no solo para denunciar, sino para construir memoria pública.