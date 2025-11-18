Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ivette Salazar Márquez, informó que la articulación de dependencias gubernamentales y no gubernamentales busca atender problemáticas como el acoso escolar, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil.

Actualmente, SIPINNA trabaja en una cartilla contra el abuso sexual y el maltrato infantil, elaborada en coordinación con UNICEF y la Comisión para poner fin a todo tipo de violencia. El material será distribuido a padres de familia a partir de este mes de noviembre, con el objetivo de que puedan identificar indicadores o síntomas de alerta en sus hijos.

Salazar reconoció que, aunque en Tamaulipas existen registros de casos de acoso y abuso no hay estadísticas exactas y las cifras nacionales tampoco reflejan con precisión la magnitud del problema.

“Siempre existe ese porcentaje de cifra negra”, advirtió, al señalar que muchos casos se quedan en denuncias informales en redes sociales y no llegan a la Fiscalía.

La funcionaria insistió en que la prevención es clave y que SIPINNA trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para fortalecer acciones en escuelas y comunidades.

Sin embargo, enfatizó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida: “Todos somos corresponsables del cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes. Por eso pedimos que se hagan denuncias en caso de tener conocimiento o de que se trate de un caso directo dentro de la familia”.

El mensaje es que más allá de las campañas y materiales informativos, el reto sigue siendo romper el silencio y transformar las denuncias sociales en denuncias formales que permitan actuar a las autoridades.