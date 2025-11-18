Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría del Trabajo estatal, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que el nuevo modelo de justicia laboral en Tamaulipas basado en los Centros de Conciliación ha logrado resolver 8 de cada 10 conflictos laborales sin necesidad de llegar a tribunales.

Desde la implementación de la reforma, los resultados muestran un crecimiento sostenido: en el primer año hubo alrededor de 14 mil casos conciliados y en el cierre de 2025 la proyección de 22 mil casos conciliados.

Respecto al impacto económico aseguró que cerca de mil millones de pesos son recuperados cada año para los trabajadores tamaulipecos, cifra diez veces superior a lo que lograban las antiguas juntas, donde además los abogados retenían entre 20 y 30 por ciento de lo recuperado.

Destacó que en los Centros de Conciliación los servicios son gratuitos y no es necesario contratar abogados, lo que garantiza que los recursos lleguen íntegros a las familias. “Se ve reflejado directamente en el bolsillo de los trabajadores”.

En este contexto, el secretario del Trabajo recordó que el gobernador Américo Villarreal firmó recientemente el decreto de extinción de cuatro juntas: la local de Tampico y tres juntas especiales (Tampico, Victoria y Reynosa) pero el objetivo es concluir totalmente con las juntas de conciliación antes de que termine la administración estatal.

Al respecto, aclaró que el personal de base no será despedido, sino que se están reincorporando para apoyar en el rezago de las juntas que aún operan, y adelantó que una vez concluidos los procesos podrán integrarse a la Secretaría del Trabajo en áreas como inspección, capacitación o incluso en los propios Centros de Conciliación, fortaleciendo el nuevo modelo.