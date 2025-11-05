Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director general de CONALEP Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, reconoció que la institución arrastra un rezago de entre 15 y 20 años en infraestructura educativa, pero aseguró que en los últimos tres años se ha logrado avanzar significativamente en la mejora de los ocho planteles del estado.

“Se nota el cambio. El aura de cada plantel ya se ve más brillante, más arreglado, con pintura nueva, computadoras, bancos, aires acondicionados e impermeabilizaciones”, indicó.

Aunque el deterioro sigue siendo un reto diario, el funcionario destacó que se ha implementado un plan de financiamiento enfocado al mejoramiento de inmuebles, sin depender de recursos externos. En 2022, CONALEP percibía ingresos propios por matrícula de alrededor de 15 millones de pesos anuales, cifra que ha crecido hasta 48 millones gracias a estrategias de control, seguimiento y convencimiento con padres de familia.

Estos recursos han permitido lanzar proyectos especiales, como el simulador de transporte instalado en Tampico y otro próximo a inaugurarse en Reynosa. También se han adquirido computadoras, aunque el rezago sigue siendo considerable: se necesitan al menos mil equipos para cubrir la demanda en centros de cómputo, talleres y laboratorios.

“Necesitamos no aflojar el paso durante cinco o seis años para lograr un cambio drástico en los planteles. Ese es el objetivo”, subrayó.

Arizpe también destacó que CONALEP es una opción sólida para los jóvenes, al ofrecer formación técnica terminal con posibilidad de continuar estudios superiores. Gracias al Bachillerato Nacional impulsado por la Presidenta de la República, los egresados salen con preparación suficiente para insertarse en la industria.

Como parte de la modernización académica, se implementará un nuevo programa de certificación en Project Management, altamente solicitado por empresas en zonas como Tampico y la frontera.

“Salir con esta certificación les abre puertas. Las empresas los van a seleccionar sí o sí”, concluyó.