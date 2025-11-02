Por Agencias

Toronto, Canadá.- Con un jonrón de Will Smith en la undécima entrada, los Dodgers de Los Ángeles lograron este sábado un agónico triunfo 5 carreras a 4 ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en la eliminatoria por un global de 4-3 y es el primer bicampeón de las Grandes Ligas de beisbol desde 2000.

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que el venezolano Miguel Rojas empatara el marcador en la novena entrada con un cuadrangular salvador para los Dodgers.