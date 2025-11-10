Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a los esfuerzos realizados por México en materia de bioseguridad y vigilancia sanitaria, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) descartó por ahora la reapertura de la frontera al comercio de bovinos en pie, debido a los once casos de gusano barrenador, detectados en el norte del país.

El secretario de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, José Braña Mojica, confirmó que la decisión fue tomada de forma unilateral tras una reunión entre autoridades mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios estadounidenses.

“El USDA no compartió un plazo para la reanudación de las exportaciones. Argumentan que aún deben debatirlo con sus funcionarios y analizarlo con el presidente Donald Trump”, señaló Braña Mojica.

Aunque los casos fueron tratados, contenidos y cerrados, Estados Unidos exige cero incidencias cerca de su frontera, especialmente por el riesgo que representa para la ganadería texana, una industria valuada en mil 800 millones de dólares.

Desde noviembre de 2024, cuando inició la emergencia sanitaria, la frontera ha sido cerrada en varias ocasiones, afectando gravemente a productores mexicanos. La falta de exportación ha provocado que el precio de la carne de res en EU alcance máximos históricos, mientras que el hato nacional mexicano se encuentra en mínimos nunca antes vistos.

Braña Mojica lamentó que a pesar de la coordinación entre autoridades y productores para combatir el gusano barrenado la reapertura sigue siendo incierta y podría tardar meses. Incluso ganaderos texanos han solicitado reactivar las importaciones, ante la caída de inventarios en ambos países.