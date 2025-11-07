Por Redacción

CDMX, México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “C”, Maricruz «B», Benito «V», Erick «A», Ricardo «G» y Yessica “P”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura.

Lo anterior, luego de que los imputados, como servidores públicos de la extinta Policía Federal, presuntamente causaron lesiones graves a una persona detenida con el fin de que proporcionara información sobre una investigación en curso.

Los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), aportaron los datos de prueba suficientes para demostrar su probable responsabilidad y obtener dicha vinculación a proceso. El Juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México estableció además cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.