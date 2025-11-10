Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, las y los jóvenes tamaulipecos están encontrando nuevas oportunidades en la apicultura, con el propósito de fomentar el relevo generacional en el sector rural, de esta manera se avanza hacia un campo más moderno, competitivo y sostenible, donde los jóvenes desempeñan un papel clave en la transformación y el futuro del sector agropecuario.

Así lo señaló el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó que mediante la colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se impartió un diplomado especializado en apicultura, dirigido a jóvenes y personas que anteriormente desconocían esta práctica.

Con esta formación, se busca no solo generar nuevos apicultores, sino consolidar una base técnica y profesional que garantice la sostenibilidad del sector.“Hoy se les está brindando la oportunidad de ejercer esta actividad que es fundamental para Tamaulipas, ya que contamos con las condiciones ideales para convertir a la apicultura en una fuente rentable y sustentable de ingreso”, subrayó el titular de la dependencia.

Varela Flores informó que se entregaron 15 núcleos apícolas, cada uno con una abeja reina certificada, los cuales deberán ser cuidados y fortalecidos para que crezcan y se multipliquen, generando nuevas colmenas.

“La apicultura tiene que ser una actividad permanente. Estos primeros núcleos deben ir sumando cajas, y con ello incrementar la producción de miel y sus derivados”, expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de mujeres rurales en el programa, reafirmando el compromiso del gobierno estatal de impulsar la inclusión y la visibilidad del trabajo femenino en el campo. “Es fundamental reconocer el esfuerzo de las mujeres en las actividades rurales; ellas son pieza clave en el desarrollo del sector”, agregó.

El funcionario resaltó que el Gobierno de Tamaulipas continuará promoviendo espacios de capacitación y vinculación para jóvenes y mujeres en distintas áreas del sector primario, como la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y actividades forestales.

“Queremos que los jóvenes se acerquen al campo, que vean en él una oportunidad de desarrollo personal y profesional. En todas estas áreas existen opciones para aprender, aplicar nuevas tecnologías y construir un futuro digno en el medio rural”, concluyó.