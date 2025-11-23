Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables de delitos de contra la salud, en un caso que involucra a una empresa de paquetería ubicada en el estado de Michoacán.

El organismo explicó a través de un comunicado que en un operativo conjunto, donde participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las secretarías de Defensa Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Guardia Nacional, se inspeccionó el mencionado negocio.

Con la ayuda de perros detectores de sustancias, en el predio –ubicado sobre la carretera Morelia–Salamanca, a la altura del municipio de Tarímbaro, “se localizaron y aseguraron cuatro kilos 850 gramos de cocaína, distribuida en cinco envoltorios confeccionados con plástico, y ocultos en un carrito de caja refrigerada de helados”.

De igual forma, los agentes aseguraron cinco envoltorios confeccionados con plástico que contenían cinco kilos 380 gramos de comprimidos de fentanilo.

“El Ministerio Público Federal en Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables en el delito de contra la salud, y lo que resulte durante la integración de la carpeta de investigación”, subrayó la FGR. (/Foto FGR).