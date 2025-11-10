Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas, (INJUVE) en coordinación con la Secretaría del Trabajo, lanzó una plataforma digital de empleo que ofrece más de 30 mil vacantes internacionales para jóvenes del estado. La herramienta, desarrollada en convenio con Santander Juventud que Innova, permite a empresas y aspirantes gestionar sus perfiles de manera autogestiva y gratuita.

El director general del Instituto, Oscar Azael Rodríguez Perales, explicó que la plataforma utiliza inteligencia artificial para diseñar el currículum vitae de cada joven, facilitando su postulación a vacantes según su perfil profesional. “Sabemos que el empleo juvenil es prioritario, por eso fortalecemos esta estrategia con opciones diversas para cada uno de ellos”, señaló.

Desde su lanzamiento en agosto, ya se han registrado 5 empresas estatales y 350 jóvenes han creado su perfil. Aunque la plataforma es reciente y aún no se cuenta con estadísticas completas de colocación, varios de ellos ya han aplicado a empleos y están en proceso de selección.

Azael Rodríguez reconoció que los procesos de contratación son complejos y dependen de cada empresa, pero destacó que esta iniciativa busca ampliar las oportunidades laborales y reducir la informalidad entre jóvenes. “El desempleo juvenil es multifactorial, depende de la carrera, la experiencia y la región, pero estamos trabajando para que cada joven tenga más opciones”, afirmó.

En cuanto a la deserción escolar, indicó que la tasa ha disminuido de 10 por ciento en 2024 a 8 por ciento en 2025, gracias al impulso de becas federales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha permitido que más jóvenes continúen sus estudios y profesionalización.

Con esta plataforma, Tamaulipas apuesta por una juventud más conectada, capacitada y con acceso a oportunidades laborales globales, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones.