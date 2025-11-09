Por Agencias

Marruecos.- La joven arquera Valentina Murrieta se ha erigido como una firme promesa del futbol tricolor al atajar dos penales para que México venciera en la serie de los once pasos por 3-1 (4-2) a Brasil, después de empatar 1-1 en tiempo regular, y consiguiera el tercer puesto del Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos.

La hazaña de la guardameta le permite también al representativo nacional firmar su segunda mejor participación en esta categoría tras haber sido subcampeonas en Uruguay 2018.

Ya desde las rondas anteriores Murrieta, quien se forma en las filas del América, había demostrado su potencial para custodiar el arco tras atajar otros tres penales en los octavos de final ante Italia. Ahora, debió replicar esa proeza en la pelea por el tercer puesto.

En la ronda de los penales, Brasil tomó ventaja con el tiro de Gabi Push, mientras que Valeria Alvarado falló por México y la brasileña Dulce María también erró dejando el marcador igualado de manera momentánea. Fue entonces cuando apareció Murrieta con una gran convicción para guiar a México al triunfo.

La arquera mexicana atajó los disparos de Kaylane y Dany Pereira, el cual fue revisado por el VAR debido que en un inicio Murrieta desvío el esférico pero este quedó vivo y la guardameta alcanzó a reaccionar con un manotazo para sacarlo en la línea de meta.

Berenice Ibarra y Mía Villalpando acertaron en sus disparos, por lo que Fernanda Monroy marcó el tanto que confirmaba la victoria de las tricolores.

«Estamos muy felices, las chicas lo merecían, todo el torneo trabajaron bien. Fue un partido complicado ante un digno rival como Brasil y hoy somos el tercero mejor del mundo. Las chicas deben seguir con los pies bien puestos en la tierra y con nuevos objetivos», dijo Miguel Gamero, estratega de México al celebrar la victoria.

El duelo había sido cerrado con un plantel mexicano que fue de menos a más en la cancha del Olympic Stadium de Rabat. En los últimos minutos se desató una ola de emociones primero con el gol de Kaylane (78) y después por el tanto en puerta propia que la brasileña Evelin marcó en el tiempo de compensación (90+4) y el cual le permitió a México pelear en los penales.